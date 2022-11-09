В Николаеве после взрывов объявили воздушную тревогу

В Николаеве и Николаевской области объявлена воздушная тревога после взрывов, которые были слышны в городе. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» отмечается, что взрывы были слышны около 09:00 мск.

Накануне в Николаеве также была объявлена тревога, которая коснулась еще трех областей страны. За день до этого, 7 октября, в городе были слышны взрывы.

В ночь на 8 ноября сообщалось о взрывах в нескольких областях Украины. Предполагается, что они стали результатом работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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