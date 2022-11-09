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Посол Антонов указал на принятие Западом решений о судьбе Украины

Посол Антонов: центр принятия решений о судьбе Украины находится где угодно, кроме Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия считает, что центр принятия решений о судьбе Украины находится за пределами этой страны. Об этом 9 ноября заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Центр принятия решений о судьбе Украины находится где угодно, но только не в Киеве. В этом все смогли убедиться в марте, когда одного окрика из Вашингтона хватило, чтобы режим [президента Украины Владимира] Зеленского обнулил все договоренности, достигнутые в ходе интенсивных контактов двух стран», — отметил Антонов в интервью «РИА Новости».

Кроме того, по его словам, вызывает недоумение тезис Вашингтона о том, что США не будут вести переговоры с Россией без участия Украины.

«Неясно, чего в этих словах больше — лицемерия или банального нежелания признавать собственные ошибки», — добавил дипломат.

Кроме того, Антонов подчеркнул, что США стремятся экономически обогатиться и «снять сливки» с продажи оружия Украине. По этой причине страна заинтересована в том, чтобы конфликт между Москвой и Киевом перешел в затяжную фазу.

Несколько дней назад Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», сказал президент.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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