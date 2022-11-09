В Днепропетровске произошел пожар на логистическом предприятии

После атаки дронов в украинском Днепропетровске (Днепре) на логистическом предприятии произошел пожар, разрушены склады предприятия. Об этом сообщил 9 ноября в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, пожар произошел в ночь на 9 ноября. Площадь горения превысила 3 тыс. кв. м, склады предприятия разрушены. Потушить пожар удалось только под утро.

По информации Резниченко, пожар произошел после атаки дронов.

Накануне сообщалось о воздушной тревоге в четырех областях Украины, в том числе в Днепропетровской области. Кроме того, сирены в этом и ряде других украинских регионов звучали днем и вечером 7 ноября.

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Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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