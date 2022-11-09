Байден поздравил прошедших в конгресс демократов

Президент США Джо Байден созвонился с победившими на выборах в конгресс членами Демократической партии. Об этом он сообщил 9 ноября.

«Только что разговаривал по телефону с некоторыми из сегодняшних победителей, в том числе с теми, кого я видел во время кампании в этом году. Если вы стоите в очереди на голосование, не забывайте оставаться в очереди!» — написал он в Twitter.

В качестве подтверждения своих слов глава Белого дома опубликовал фото, на котором он в кепке сидит в своем кабинете и разговаривает по телефону.

По данным на 9 ноября 8:30 мск, Республиканская партия лидирует с перевесом в одно кресло на выборах в палату представителей. Предварительно она занимает 218 мест из 435, в то время как Демократической партии достается 217 мест.

На выборах в сенат обе партии получают по 46 мест из 100, борьба за оставшиеся восемь мест еще продолжается.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

По мнению экспертов, отношения России и США не изменятся в случае победы республиканцев. В частности, по словам председателя Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, если отношение США к России и изменится, то только в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и вообще в мире.

8 ноября Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.