Антонов сообщил о возможности Госдепа запрещать дипломатам выезд из Вашингтона

Российским дипломатам в США могут отказать в выезде из Вашингтона без объяснения причин, сообщил 9 ноября «РИА Новости» посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, теперь Госдеп требует от российских дипломатов за одну-две недели предупреждать о выезде из города и указывать свой точный маршрут. Даже при соблюдении этих условий можно получить отказ без объяснения причин.

Как отметил Антонов, сейчас российским дипломатам приходится работать в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона».

Также, как указал посол, сотрудникам дипмиссии в США поступают угрозы, ее работу пытаются блокировать.

14 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства России в США.

23 марта МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников постпредства при ООН. В ведомстве предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

28 февраля тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об обвинении российских дипломатов при ООН в шпионаже и уточнила, что они будут высланы из страны. Речь шла о 12 россиянах.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что Соединенные Штаты постоянно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности. Данный шаг был воспринят как грубое нарушение обязательств по соглашению о принимающей стране и очередной враждебный выпад в сторону России, отметил он.