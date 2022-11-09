Более 5 тыс. га собрали в ЕАО во время уборочной кампании

В ЕАО аграрии подводят предварительные итоги этого сельскохозяйственного сезона. Почти завершена уборка зерновых культур и овощей. Сейчас основная масса сельхозтехники задействована на уборке сои.

По предварительным данным, удалось убрать более 5 тыс. га ранних зерновых. Валовый сбор превысил 6 тыс. т среди средней урожайности 12,2 ц/га. Пока не удалось достичь прошлогодних показателей урожайности в 15 ц/га.

А лидером по показателю урожайности среди ранних зерновых культур является овес — 13,5 ц/га. Пшеницы и ячменя собрали 11,3 и 11 ц/га соответственно.

Уборка сои на территории ЕАО продолжается. На данный момент убрано 64 733 га, или 59% от запланированного. Эксперты, оценивая предварительные результаты уборки, не исключают, что в этом году урожайность сои по сравнению с прошлым годом повысилась. Этот показатель составляет 12 ц/га, а в 2021 году урожайность составляла 11 ц/га, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что на территории поселка Смидович в ЕАО построят современный круглогодичный тепличный комплекс, в котором будут выращивать огурцы и помидоры. Проект тепличного комплекса будут реализовывать в течение нескольких лет. В следующем году инвесторы планируют организовать производство овощей на 10 га, а к 2026 году площадь тепличного комплекса увеличится до 40 га.