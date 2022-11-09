Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1948 года

Ночь на 9 ноября стала самой теплой в Москве как минимум с 1948 года. Об этом 9 ноября в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на базовой столичной метеостанции минимальная температура этой ночью составила +5,8 градуса, что является самой теплой ночью для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть с 1948 года.

При этом отмечается, что ближайшие четыре ночи тоже будут не по сезону теплыми и есть высокая вероятность установления новых рекордов тепла.

Сейчас в столице около 8 градусов тепла, местами идет небольшой дождь.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице, но отметил, что оно будет сопровождаться осадками.

9 ноября Тишковец сообщил, что зима в Центральной России наступит «строго по календарю» — 1 декабря. Средняя температура, по словам синоптика, в дневное время составит порядка -3,5 градуса, в ночное время — около -8,6 градуса.

Ранее, 2 ноября, Вильфанд рассказал, что снег и морозы придут в Москву не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.