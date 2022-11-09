Украинский беженец пожаловался на обслуживание в Канаде

Украинский беженец по имени Семен рассказал о своих впечатлениях от жизни в Канаде, куда он перебрался шестью месяцами ранее.

«Один из самых заметных минусов для нас, украинцев — и я говорю не только про себя, но и от имени всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как и мои коллеги, и некоторые мои друзья, — мы все разделяем одно и то же мнение, что сервис в Канаде ужасен», — рассказал Семен в своем TikTok.

По его словам, во всех общественных местах, таких как кафе, продуктовые магазины и государственные учреждения, услуги предоставляются гораздо медленнее, чем на Украине. В пример он привел покупку кофе, которая заняла у него около 10 минут.

При этом в других своих роликах, отмечает портал Narcity, Семен благосклонно отозвался о жизни в Канаде.

6 ноября радиостанция RNZ рассказала, что украинские беженцы пожаловались на недостаточную помощь со стороны властей Новой Зеландии. Они потребовали расширить финансовую и медицинскую поддержку, а также организовать курсы английского языка.

Также в этот день сообщалось, что украинские беженцы остались недовольны условиями проживания в буферном центре болгарского города Елхово. Их поселили в металлических бытовках. Свое возмущение выразили 35 человек, из них 12 детей.

31 октября обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш отметил, что в Европе разочарованы украинскими беженцами, многие из которых нуждаются не в помощи, а в уголовной статье за мошенничество. По мнению Галаша, «украинский средневековый менталитет» вряд ли будут терпеть страны цивилизованного Запада. Как считает Галаш, предприимчивые украинские беженцы только извлекают выгоду из своего якобы бедственного положения.