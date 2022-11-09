ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в среду, 9 ноября, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:50 (8 ноября. — Ред.) по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Кроме того, представительство сообщило, что в результате обстрелов украинскими военными в Кременной, произведенных также во вторник, погибла мирная жительница 1958 г.р., ранения получил мужчина 1983 г.р. Повреждения получил жилой дом.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что военными Украины было выпущено четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку городского типа Камышаны в Херсонской области. В экстренных службах рассказали «Известиям», что все ракеты удалось отразить российской системой ПВО.

До этого, 6 ноября, ВСУ обстреляли город Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, было выпущено четыре ракеты. О пострадавших не сообщалось.

Также в этот день населенный пункт Алчевск в ЛНР был обстрелян из РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили три ракеты.

Специальная военная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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