Два человека врезались на машине в дом в пригороде Чикаго и погибли

Два человека скончались после того, как их машина врезалась в пустой дом в пригороде Чикаго. Об этом 8 ноября сообщил телеканал CBS Chicago.

Авария произошла в городе Парк-Ридже. Два человека на автомобиле Honda 2007 года выпуска въехали около 11 утра в одноэтажный кирпичный дом. От полученных травм они скончались на месте.

Полиция пытается установить их личности. Дом, в который врезалась машина, пустовал на протяжении года.

11 октября автокран «КамАЗ» налетел на жилой деревянный дом в Томске. Водитель машины скончался до приезда скорой помощи. Здание, в которое он врезался, является объектом исторической среды и должно было быть расселено.