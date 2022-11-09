Отопительный сезон начался в ЕАО без сбоев

В ЕАО отопительный сезон пока проходит без сбоев, в штатном режиме. В публичном пространстве отмечается практически полное отсутствие жалоб на холод в домах.

В региональном департаменте строительства и ЖКХ ИА EAOMedia рассказали, что отопительный сезон начался в период с 5 по 10 октября. Принимая решение о запуске теплоснабжения, муниципалитеты ориентировались на среднесуточные температуры.

В этом году подход при подготовке к отопительному сезону поменялся, отметили в департаменте. Так, более чем на 1 месяц сократились сроки готовности объектов ЖКХ и многоквартирных домов. Работы необходимо было завершить до 15 августа, и в итоге к концу лета все муниципалитеты сумели подготовить жилфонд.

Специалисты заменили 5,6 км тепловых сетей, 0,07 км канализационных и около 2,9 км сетей водоснабжения. 45-дневный запас топлива составляет в среднем 40,4%. При учете накоплений на ТЭЦ Биробиджана показатель вырастает до 69,2%, пишет агентство.

В автономии действует госпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Она подразумевает постепенную замену устаревших котельных на современные.