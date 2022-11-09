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Поезд Деда Мороза прибыл в Хабаровск из Великого Устюга

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В Хабаровске встретили поезд Деда Мороза. Он прибыл в краевую столицу из Великого Устюга.

Зимний волшебник, обращаясь к взрослым и детям, которые пришли на железнодорожный вокзал повстречаться с ним, рассказал, что получил много писем из Хабаровска с просьбами посетить этот город. Он спросил совета, куда можно пойти прогуляться в Хабаровске. Дети рассказали о парке «Динамо», площади Ленина и набережной, пишет ИА АmurMedia.

Поезд Деда Мороза, прибывший в Хабаровск, представляет собой празднично оформленную резиденцию. Это приемная, вагон для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где продают сувениры из Великого Устюга и Костромы.

Путешествие главного волшебника страны началось 22 октября. За 85 дней поезд должен побывать примерно в 100 городах России. Общая протяженность пути — 33 тыс. км. Поезд доедет до самой крайней точки железных дорог России — станции Тихоокеанская. Состав Деда Мороза вернется из путешествия 15 января следующего года.

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