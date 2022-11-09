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Врач назвал симптомы пониженного давления

Кардиолог Сонгуров: при падении давления может появиться потемнение в глазах и онемение пальцев
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Кардиолог, врач функциональной диагностики «Европейского медицинского центра» Рашид Сонгуров перечислил симптомы пониженного давления.

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В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 8 ноября, специалист рассказал, что артериальная гипотензия (гипотония) — это состояние, характеризующееся снижением артериального давления (АД) менее 100/60 мм рт. ст.

К наиболее частым симптомам, свидетельствующим о значительном падении давления, относятся головокружение, головные боли, нарушение равновесия, рвота и тошнота.

«Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. При резком падении давления возможен обморок», — отметил врач.

Он добавил, что среди симптомов резкого падения давления — холодные конечности и онемение пальцев рук, отмечает RT.

Сонгуров подчеркнул, что выраженность симптомов зависит от степени снижения артериального давления, пишет сайт kp.ru.

Врач посоветовал при появлении вышеперечисленных признаков лечь на спину на горизонтальную поверхность и приподнять ноги, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть или снять тесную одежду, выпить крепкого сладкого чая и укрыться, поскольку гипотония сопровождается снижением температуры тела.

7 ноября врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Филипп Палеев рассказал, что о проблемах с сердцем могут говорить усталость при привычной физической нагрузке, появление отеков на ногах, а также так называемая болезнь витрин.

В сентябре врач-хирург Максим Елисеев рассказал об опасности позы «нога на ногу». По его словам, она не естественна с точки зрения физиологии, при ней неправильно работают мышцы поясницы и таза. Это может привести к деформации тазовых костей, что в итоге формирует перекошенный таз, неправильную осанку. Кроме того, такая поза провоцирует повышение артериального давления из-за увеличения притока крови к сердцу, пишет НСН.

В апреле доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал, как снизить давление без таблеток. Прежде всего стоит придерживаться менее калорийного питания. Снизить показатели артериального давления, по словам врача, также поможет регулярная физическая активность, в частности пешие прогулки, сообщает телеканал «Звезда».

Также в сентябре специалисты Университета Колорадо, Университета Аризоны и Колледжа Алма посоветовали развивать дыхательные мышцы, чтобы понизить артериальное давление, отмечает телеканал «360».

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