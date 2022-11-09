Врач назвал симптомы пониженного давления

Кардиолог, врач функциональной диагностики «Европейского медицинского центра» Рашид Сонгуров перечислил симптомы пониженного давления.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 8 ноября, специалист рассказал, что артериальная гипотензия (гипотония) — это состояние, характеризующееся снижением артериального давления (АД) менее 100/60 мм рт. ст.

К наиболее частым симптомам, свидетельствующим о значительном падении давления, относятся головокружение, головные боли, нарушение равновесия, рвота и тошнота.

«Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. При резком падении давления возможен обморок», — отметил врач.

Он добавил, что среди симптомов резкого падения давления — холодные конечности и онемение пальцев рук, отмечает RT.

Сонгуров подчеркнул, что выраженность симптомов зависит от степени снижения артериального давления, пишет сайт kp.ru.

Врач посоветовал при появлении вышеперечисленных признаков лечь на спину на горизонтальную поверхность и приподнять ноги, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть или снять тесную одежду, выпить крепкого сладкого чая и укрыться, поскольку гипотония сопровождается снижением температуры тела.

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В сентябре врач-хирург Максим Елисеев рассказал об опасности позы «нога на ногу». По его словам, она не естественна с точки зрения физиологии, при ней неправильно работают мышцы поясницы и таза. Это может привести к деформации тазовых костей, что в итоге формирует перекошенный таз, неправильную осанку. Кроме того, такая поза провоцирует повышение артериального давления из-за увеличения притока крови к сердцу, пишет НСН.

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