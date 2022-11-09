Реклама
Прямой эфир
Мир
МО узнало о работе США над средствами нейтрализации ядерного оружия РФ
Мир
В Великобритании скончался старейший член династии Ротшильдов
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 ударили по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Мир
Сирийские военные блокировали проезд колонне военных из США
Общество
На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 дорожных объектов
Мир
Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву
Мир
Украинцев предупредили об отключениях электричества по всей стране
Общество
Россиянам пообещали приход зимы «строго по календарю»
Мир
Националисты убили мирного жителя за участие его детей в ополчении
Политика
Пушилин призвал бороться с бюрократическими проблемами ДНР
Мир
Британия передаст ВСУ спальные комплекты и палатки с обогревом
Сюжет:

Politico: заявление Зеленского о переговорах с Россией вызвано влиянием со стороны США

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что переговоры Москвы и Киева возможно только после смены власти в России, была изменена под давлением Вашингтона. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет газета Politico.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

Отмечается, что украинский лидер изменил свои взгляды после визита к нему советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. При этом в материале издания отмечается отсутствие жесткого давления со стороны официальных американских лиц на Зеленского по этому вопросу.

По информации источников, президенту Украины порекомендовали продемонстрировать свою готовность разумно и мирно завершить боевые действия. В то же время американские чиновники подчеркнули, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы садиться за стол переговоров.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что согласие альянса на прекращение огня на Украине на условиях, которые предлагает российская сторона, будет сигналом того, что сила помогает достигать политических целей.

Между тем также во вторник французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о том, что страны Европы не собираются совершать самоубийство ради Киева, а президент Украины Владимир Зеленский обязан скорее начать переговоры с РФ.

Как заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Украиной. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, добавил он.

Накануне, 7 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», сказал политик.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022