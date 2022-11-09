Politico: заявление Зеленского о переговорах с Россией вызвано влиянием со стороны США

Позиция президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что переговоры Москвы и Киева возможно только после смены власти в России, была изменена под давлением Вашингтона. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет газета Politico.

Отмечается, что украинский лидер изменил свои взгляды после визита к нему советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. При этом в материале издания отмечается отсутствие жесткого давления со стороны официальных американских лиц на Зеленского по этому вопросу.

По информации источников, президенту Украины порекомендовали продемонстрировать свою готовность разумно и мирно завершить боевые действия. В то же время американские чиновники подчеркнули, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы садиться за стол переговоров.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что согласие альянса на прекращение огня на Украине на условиях, которые предлагает российская сторона, будет сигналом того, что сила помогает достигать политических целей.

Между тем также во вторник французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о том, что страны Европы не собираются совершать самоубийство ради Киева, а президент Украины Владимир Зеленский обязан скорее начать переговоры с РФ.

Как заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Украиной. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, добавил он.

Накануне, 7 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», сказал политик.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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