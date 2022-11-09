Украинцев предупредили об отключениях электричества по всей стране

В среду, 9 ноября, на всей территории Украины ожидаются веерные отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Согласно информации оператора, подача электричества будет временно ограничена, в частности, в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Представители ведомства объяснили, что данная мера позволит снизить нагрузку на сети во избежание сбоев. При этом аварийные отключения пока не планируются.

Ранее, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что без электричества остались свыше 4,5 млн человек. По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области.

До этого, 31 октября, исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована.

По данным украинских властей, к началу ноября в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, отмечаются перебои с водоснабжением. Граждан просят экономить электричество в пиковые часы. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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