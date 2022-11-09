Пушилин призвал бороться с бюрократическими проблемами ДНР

В ДНР необходимо бороться с бюрократией и «чиновничьим произволом». Такое мнение 8 ноября выразил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин рассказал в своем Telegram-канале, как руководству республики вместе с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой удалось устроить детей из донецких интернатов и детских домов в российских семьях.

По его словам, пришлось пройти огромное количество бюрократических сложностей, но у всех участников процесса был настрой на работу и на результат. В результате выход был найден, и дети оказались спасены.

В то же время Пушилин привел второй пример: весной один из инвесторов согласился построить по завод по разливу и обеспечению питьевой водой региона. Предприятие после постройки и запуска предполагалось передать государству. Работы планировалось реализовать за месяц.

«И вот уже прошло полгода, а инвестор, желая просто оказать помощь, бегает по кабинетам, ищет какие-то там дополнительные возможности согласования, соответствия всем регламентам, разрешениям», ― отметил врио главы региона. По его мнению, чиновникам проще найти оправдания, чем найти решения.

Пушилин понадеялся, что весь «чиновничий беспредел и бюрократическую проволоку» удастся прекратить.

Ранее, 2 ноября, общественный совет при Росмолодежи присоединился к акции «Народного фронта» по обеспечению всем необходимым заводов и пекарен городов Донбасса, пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины. Так, совместными усилиями удалось отправить в ДНР 20 т муки.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.