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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области в среду. Туман окутает столицу с утра и не рассеется вплоть до позднего вечера, передает телеканал «Известия».

По данным синоптиков, местами ожидается низкая видимость до 300–800 м. Госавтоинспекция Москвы просит водителей быть предельно внимательными. Автовладельцев призвали снизить скорость, держать дистанцию и не забывать про внешнее освещение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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