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США оценили возможность военного присоединения Крыма к Украине

Пентагон: окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украина должна сама решить вопрос о возвращении себе Крыма. США в данном вопросе затрудняются уточнить, какую позицию они займут. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», ― ответил Кол на вопрос, будут ли США помогать финансово и материально Украине, если та решит отвоевывать Крым.

При этом отмечается, что окончательный статус полуострова должны решить между собой Россия и Украина. Вашингтон же со своей стороны будет продолжать поддерживать боезапасы Киева.

Ранее, 7 ноября, издание The Daily Beast сообщило, что администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит план захвата Крыма. По информации СМИ, реализовать план по захвату полуострова Киев планирует при помощи подпольной сети информаторов. Примерные даты операции ― весна или лето 2023 года.

До этого, 3 ноября, американское издание The Hill оценило планы Украины по захвату Крыма как катастрофические. Причиной тому называли нехватку вертолетов и других десантных средств.

Накануне, 2 ноября, Зеленский заявил, что планирует поехать в Крым и увидеть море, «когда будет тепло». Позже ему ответил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. По его словам, украинский лидер сможет увидеть Крым только «из окна автозака».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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