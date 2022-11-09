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На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 дорожных объектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 транспортных объектов. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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По его словам, реализация этих проектов позволит улучшить транспортную доступность столичных районов Марьино, Печатники, Южнопортовый, Капотня, Люблино, Текстильщики, Лефортово, Чертаново Северное, Южное и Центральное, пишет НСН.

В частности, среди наиболее значимых дорожных объектов называются транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Капотня, путепровод «Текстильщики-1», многоуровневые транспортные развязки на Курском направлении железной дороги, с необходимой улично-дорожной сетью от Третьего транспортного кольца до улицы Люблинской и другие, отмечает сайт aif.ru.

Загрутдинов отметил, что работы проводятся в составе южного участка Московского скоростного диаметра и Южной эстакады, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил в 2023 году достроить все хордовые магистрали, отмечает телеканал «360».

6 ноября в столичной мэрии сообщили, что на девяти участках улиц Москвы появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, власти развивают сеть выделенных полос, чтобы электробусы и автобусы могли быстрее курсировать по маршрутам, а время ожидания транспорта на остановках сократилось.

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