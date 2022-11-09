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Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву

Замглавы Пентагона Кол признал, что оказание военной помощи Украине истощает арсеналы Запада
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Johnny Bivera
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Военная поддержка Украине сильно истощает арсеналы Запада и «давит» на военно-промышленные комплексы (ВПК) стран. Такое мнение во вторник, 8 ноября, выразил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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«Несомненно, это оказывает давление на наши собственные запасы. Это оказывает давление на наш ВПК. Это касается и наших союзников. Министр [обороны Ллойд] Остин с самого начала был нацелен на то, чтобы убедиться, что мы не подвергаем себя неоправданному риску, то есть, что мы не сокращаем наши запасы настолько, что это подрывает нашу готовность и способность реагировать на другие серьезные чрезвычайные ситуации в других странах мира», ― ответил Кол на вопрос журналистов о последствиях помощи Киеву для оборонной сферы стран Запада.

В то же время замминистра обороны подчеркнул, что военная поддержка, которую США направляют Украине, не подрывает возможности США. По его словам, помощь Киеву показала места, в которых американский ВПК нуждается в доработке, большей гибкости и оперативности.

Накануне, 7 ноября, аналитики журнала National Interest сообщили, что США решили сокращать поставки оружия Украине, чтобы избежать серьезных проблем в Тайваньском проливе. В частности, Украина получила более 1400 зенитных систем Stinger и 8500 противотанковых комплексов Javelin. Вашингтон уже израсходовал почти треть своих запасов Javelin, а это может привести впоследствии к задержкам в поставках оружия Тайбэю.

В ближайшем будущем США придется расставить приоритеты в своей внешней политике, а это потребует трудного решения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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