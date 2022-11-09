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Эксперты отметили рост предложений в новостройках в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты компании «Метриум» обнаружили всплеск предложений на рынке новостроек Новой Москвы в третьем квартале 2022 года. Количество новых квартир на продажу увеличилось почти на 25% за три месяца, сообщили аналитики «Известиям».

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В то же время в «старой» Москве застройщики увеличили число новых квартир на продажу всего на 3,5%. Отмечается, что в большинстве своем как в Новой, так и в «старой» Москве это жилье комфорт-класса.

Основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин рассказал «Известиям», что число проектов в реализации в Новой Москве в третьем квартале этого года увеличилось с 32 до 37.

«Местные жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса не уступают по качеству старомосковским, но по цене гораздо доступнее», ― объяснил он.

Более того, инфраструктура в Троицком и Новомосковском административных округах очень быстро развивается и по качеству местами даже лучше, чем с некоторых районах старой Москвы.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим отметила, что в целом динамика предложений на жилье в 2022 году говорит о некоторой нормализации рынка. Она объяснила, что 2021 год характеризовался ажиотажным спросом. Весной 2022 года была сильная неопределенность и многие девелоперы не спешили запускать новые проекты.

«В обоих случаях итогом стало сокращение объема предложения в целом по рынку, что повышало средний уровень цен. С июня, когда проявились очевидные позитивные тенденции, девелоперы вывели на рынок большие объемы нового предложения, а цены практически перестали расти», ― добавила Боим.

Ранее, 8 ноября, эксперты отметили снижение цен на премиальные квартиры в Москве за последние 12 месяцев. Средняя стоимость квартир и апартаментов снизилась с 51,4 млн до 44,4 млн рублей. Аналитики связали это с тенденцией у застройщиков уменьшать площадь и цены за квадратный метр. В результате премиум-сегмент приближается к сегменту «бизнес».

До этого, 1 ноября, стало известно, что средняя площадь квартир в новостройках Москвы за год снизилась на 4,3 кв м до 55 кв. м, что составляет порядка 7%. Эксперты пояснили, что это уже давний тренд на рынке Москвы, из-за которого, в частности, стал расти спрос на жилье в Новой Москве, где выше шанс найти просторную квартиру по адекватной цене.

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