Вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Такое заявление во вторник, 8 ноября, сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«По нашим данным, ВСУ как военная сила совсем истощена и исчерпала себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров добавил, что бойцы из Чечни готовят некие «сюрпризы» для формирований противника, однако не уточнил, что под этим подразумевается.

Ранее, 6 ноября, пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование скрывает информацию о погибших, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. По его словам, Украина несет настолько большие потери, что денег на всех просто не хватит.

1 ноября пленные украинские националисты сообщили о слабом уровне подготовки мобилизованных, а также о неорганизованности в рядах ВСУ. Также они указали на большие потери, непрофессионализм бойцов, и отказ украинской стороны забирать тела погибших военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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