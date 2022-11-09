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Дирижер Чудовский рассказал о выступлении с оркестром в Мариуполе

Худрук Государственного Кремлевского оркестра рассказал о концерте в Мариуполе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Не так давно воссозданный Государственный Кремлевский оркестр на первое выступление отправился в Донбасс. Об этом в интервью «Известиям» рассказал художественный руководитель — главный дирижер коллектива Константин Чудовский.

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«Первое выступление оркестра состоялось в Мариуполе в сентябре, где мы исполнили Четвертую симфонию Чайковского. У нас на все про все было буквально три репетиции. Я гордился своими музыкантами», — сказал он.

Художественный руководитель поделился, что был поражен жизнелюбием и поддержкой жителей Мариуполя. Он добавил, что в Мариуполе люди сейчас буквально отрезаны от внешнего мира и им нужна помощь. Между тем именно мариупольцы делятся своим душевным теплом с приехавшими артистами.

«Они кричали: «Браво!» После концерта подходили и благодарили: «Маэстро, спасибо вам огромное. У нас такого не было давно. Для нас очень важно то, что вы здесь. Вы дарите нам надежду. Мы понимаем, что мы не одни, что кому-то нужны», — добавил Чудовский.

На вопрос, а не обидно ли руководителю Кремлевского оркестра, что не многие артисты стремятся в Донбасс, он ответил, что его коллектив не единственный, у кого абсолютное понимание важности происходящего.

«Когда видишь глаза людей Донбасса, понимаешь, что это не просто новости из телевизора. Ты находишься в эпицентре жутких событий, видишь, что происходило в последние восемь лет на территории, от которой отвернулся мир», — добавил худрук.

Поездка была очень значима для Государственного Кремлевского оркестра. Музыканты получили непередаваемые ощущения, чувствовали колоссальную ответственность.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Люди Донбасса — это не просто новости из телевизора»

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