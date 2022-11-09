Politico отметила влияние США на позицию Зеленского по переговорам с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес коррективы в условия для возобновления переговоров с РФ под влиянием США. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет газета Politico.

Автор статьи обратил внимание на то, что украинский лидер «вычеркнул» из списка требований ранее озвученный пункт о смене власти в России.

«Один из источников сказал, что это произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, а также личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности Джейка Салливана», — говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что официальные лица США не оказывали жесткого давления на Украину, а только рекомендовали главе государства продемонстрировать стремление к мирному урегулированию конфликта.

Накануне, 7 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», сказал политик.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что оптимальным вариантом для решения украинского вопроса являются переговоры. По его словам, Вашингтон и Киев не добиваются смены власти в России в результате конфликта на Украине.

В свою очередь российская сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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