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Дирижер Чудовский рассказал об отношении к русским артистам за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Художественный руководитель — главный дирижер возрожденного Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский признался в интервью «Известиям», что, работая за границей, никогда не ощущал неприязни к русским и к нашей культуре.

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«В Чили в театре были интернациональные составы исполнителей. Помню один проект, в котором ведущие партии исполнялись солистами из Армении, Грузии, Украины, и я при этом был из России. Все разговоры о политике сразу прекращались, потому что задача музыки — объединять, на сцене все равны», — рассказал Чудовский.

По его словам, к певцам из России было особое отношение. Иностранцы не понимали, почему наши люди любят все большое, обстоятельное. Когда российские артисты собираются на посиделки в ресторанах, наши мужчины соревнуются, кто первый заплатит за всех, особенно если в компании девушки. При этом иностранцы не могут оценить подобный жест, поскольку не понимают.

Также дирижер отметил особенность русских певцов — стремление «убить» всех голосом на первой же репетиции. Они стараются так громко петь, уточнил Чудовский, чтобы другие обязательно указали на это.

«И люди должны сказать: «Как ты громко поешь». А он в ответ: «Что вы, это я еще не распелся. Сегодня не очень звучу», — сказал дирижер.

По мнению Константина Чудовского, русские певцы — это артисты с самыми большими голосами. Поэтому если в составе исполнителей есть хоть один русский, то на главные партии выбираются соответствующие голоса, чаще всего тоже из России.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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