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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода, местами небольшой дождь и туман ожидают москвичей в среду, 9 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью сохранится такая же температура.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы объявила «желтый» уровень опасности из-за тумана, который может ухудшить видимость на дорогах. Водителям посоветовали быть максимально бдительными, держать безопасную дистанцию, снижать скорость.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице, но отметил, что оно будет сопровождаться осадками.

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