Подрядчиков в Череповце заподозрили в махинациях с гособоронзаказом

По итогам строительства военного городка для университета радиоэлектроники в Череповце Вологодской области могут возбудить уголовное дело, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Речь идет о двух госконтрактах 2013 и 2017 года, которые Управление капстроительства Минобороны заключило с ФГУП «Спецстройтехнология» при Спецстрое России. А оно в свою очередь привлекло по договору субподряда московское ООО «СтройПроект», которое и взялось за обустройство военного городка № 6 университета радиоэлектроники — филиала Военной академии Минобороны РФ.

Как выяснили «Известия» по данным из открытых источников, контракт ноября 2013 года подразумевал строительство общежития — на 400 курсантов. А контракт мая 2017 года — здание библиотеки и курсантской чайной.

Общая сумма обоих госконтрактов составила 5,5 млрд рублей, которые были выделены из «оборонного» бюджета.

«Согласно материалам проверки, часть поступивших платежей в размере 1,5 рублей в процессе строительства ООО «СтройПроект» использовал нецелевым образом», — поделился источник.

Подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Нецелевое пользование: как украсть 1,5 млрд рублей на чайной для курсантов