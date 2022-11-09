Большинству инвесторов разблокировали только до 10% иностранных акций

Большинству частных инвесторов разблокировали лишь от 1 до 10% зарубежных акций в портфелях, следует из их жалоб в специализированных чатах, с которыми ознакомились «Известия».

СПБ Биржа с 7 октября открыла доступ к части иностранных акций, которые были заморожены в начале лета в рамках санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД). Инвесторам теперь доступны бумаги 674 зарубежных корпораций.

Однако большинство инвесторов оказалось недовольно долей разблокированных в их портфелях бумаг. Информацией об этом они активно делились в Telegram и на форумах. В некоторых чатах запустили опрос среди инвесторов, где им предложили указать процент размороженных активов.

Так, согласно результатам голосования в чате «Разборки с Цифра Брокер» (ранее «Фридом Финанс». — Ред.) почти половина участников рассказала о разблокировке менее 1% бумаг от портфеля, 22% — до 5%, а около трети — до 10%. Лишь каждый 12-й сообщил об открытии доступа к 50% активов и более.

В опросе другой группы под названием «Разборки — пострадавшие инвесторы» около трети участников вовсе указали, что им ничего не разблокировали. 18% инвесторов рассказали об открытии им доступа к менее 1% бумаг иностранных компаний. Почти аналогичное количество сообщило о разморозке в диапазоне от 1 до 5%, и столько же — до 10%. Оставшимся повезло больше: им разблокировали от 20% портфеля.

Брокеры знают об этих проблемах и отмечают: в силу ряда причин такие случаи могут встречаться достаточно часто. Большого количества жалоб не фиксируется, отметили в группе «Финам». Цифра от клиента к клиенту разнится, но в среднем процент разблокированных акций в компании равен выше 10%, оценили в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попали в десяток: почему инвесторам разморозили мало зарубежных акций