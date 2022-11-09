Ученые научили искусственный интеллект находить брак на тканях

Российские инженеры создали аппаратно-программный комплекс для автоматизированного обнаружения дефектов тканей. Разработкой занимались специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вместе с коллегами из НИУ «Высшая школа экономики», Ивановского государственного политехнического университета и ООО «ВизиумТекс» при поддержке Фонда содействия инновациям

Сейчас прототип устройства проходит опытную эксплуатацию на производственной линии одного из предприятий в Ивановской области. Аппарат установлен на сушильно-ширильной машине, куда текстиль попадает после стадий очистки и отбеливания, перед тем как отправиться на окрашивание и печать. Система сама обнаруживает и классифицирует брак и сообщает о нем оператору, который может определить причину и место его возникновения и передать сведения на производственный участок для устранения проблемы.

Во время испытаний комплекс обнаружил на образце ткани длиной 700 м 1363 дефекта 17 видов. Для сравнения, это же полотно затем отправили на ручную разбраковку в отдел контроля качества предприятия, где нашли только 217 дефектов.

«С помощью комплекса обнаружено в 6,28 раза больше дефектов, поскольку система с высокой точностью выявляет даже мелкие недостатки, невидимые глазу при перемотке материала со скоростью до 60 м в минуту. В дальнейшем возможно также увеличение скорости выявления дефектов», — сказал «Известиям» ведущий инженер лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ Алексей Бойков.

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