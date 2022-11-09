Авиакомпании РФ почти достигли плана перевозок за счет заграницы

Российские авиакомпании по итогам 2022 года смогут перевезти на международных рейсах 16,6 млн пассажиров против планового показателя в 10 млн, следует из прогноза самих перевозчиков, представленного в Росавиацию. «Известия» ознакомились с документом.

Однако это будет на 30% меньше, чем в 2021 году. Общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составит 94,5 млн человек, что на 15% меньше показателя 2021-го. На рейсах по России за год авиакомпании рассчитывают перевезти 77,9 млн человек (на 11% меньше, чем в прошлом году).

В итоге перевозчикам не удастся достичь пассажиропотока в 100 млн человек, как поручал президент России Владимир Путин в марте этого года.

Но эксперты считают, что и результат в 95 млн обслуженных пассажиров — достижение для отрасли в условиях западных санкций.

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Сто или ничего: авиакомпании почти достигли плана перевозок за счет заграницы