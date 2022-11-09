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Состояние Маска снизилось на $70 млрд после покупки Twitter

Reuters: состояние Маска из-за покупки Twitter снизилось на $70 млрд
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Состояние американского предпринимателя Илона Маска упало до $195,6 млрд на фоне колебаний акций компании Tesla. Об этом сообщило агентство Reuters 8 ноября.

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Несмотря на заметное снижение, Маск остается богатейшим человеком мира. Агентство связывает падение акций компании с опасениями со стороны инвесторов, что Маск в настоящий момент больше занят недавно купленной им социальной сетью Twitter.

Отмечается, что большая часть состояния Илона Маска приходится на принадлежащие ему почти 15% акций Tesla. Рыночная стоимость компании сейчас оценивается в $622 млрд.

С апреля этого года, когда Маск только начал обсуждать приобретение Twitter, акции начали терять в цене из-за опасения инвесторов в чрезмерной амбициозности главы корпорации.

Между тем 7 ноября Илон Маск опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.

Днем ранее, 6 ноября, предприниматель предложил ввести в соцсети длинные тексты. По его словам, это избавит пользователей от «абсурдных скриншотов из заметок».

В то же время после прихода Маска не утихают скандалы вокруг увольнений в Twitter. Так, 7 ноября агентство Bloomberg сообщало, что компания уволила более 90% сотрудников в Индии. Днем ранее сообщалось, что новое руководство призвало вернуться сотрудников, уволенных «по ошибке».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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