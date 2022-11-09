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В США заявили о желании Байдена поддержать Украину на саммите G20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент США Джо Байден намерен поддержать Украину и осудить Россию в ходе саммита «большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

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«Я могу гарантировать, что США проявят себя за столом переговоров. Мы будем решительны в нашей защите Украины. Мы будем решительны в осуждении России», — сказал он на регулярном брифинге для прессы.

Кроме того, по словам спикера, американская делегация планирует уделить особое внимание дальнейшему реагированию на спецоперацию РФ и обсудить этот вопрос с партнерами на предстоящем саммите.

Отмечается, что Байден во время визита на Бали 13–16 ноября встретится с лидером Индонезии Джоко Видодо. По предварительной информации, это единственный двусторонний контакт с участием президента США в рамках саммита «двадцатки».

Днем ранее, 7 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американская сторона выступает за присутствие России и Украины на саммите в Индонезии.

Тогда же пресс-секретарь МИД Индонезии Сети Утама выразил надежду на то, что главы всех стран, входящих в G20, появятся на саммите. Он подчеркнул, что это касается и России с Украиной.

Кроме того, 7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 будет принято до конца недели.

Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский получили приглашения.

27 октября глава РФ допустил, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

Ранее, 16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

Зеленский 3 ноября заявил, что не будет присутствовать на саммите «группы двадцати» (G20), если в нем примет участие глава РФ. Позднее читатели немецкого журнала Spiegel посчитали трусостью отказ президента Украины встретиться с российским лидером.

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