Житель Твери похитил из магазина 14 пачек кофе

В Твери в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов с заявлением о краже 14 пачек кофе. Об этом во вторник, 8 ноября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Общий ущерб составил более 5 тыс. рублей.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный 36-летний житель микрорайона Южный. Мужчина ранее был судим.

Подозреваемый признался в содеянном. По его словам, он положил кофе в рюкзак и вышел из магазина, не заплатив.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что у 71-летней жительницы поселка Меловое в Ульяновской области украли попугая.