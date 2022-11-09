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В Коми вырос спрос на бухгалтеров

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За последний месяц в Республике Коми на 25% вырос спрос на бухгалтеров. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на исследование hh.ru.

Отмечается, что сотрудники наиболее востребованы в бухгалтерском и управленческом учете. Количество таких вакансий составляет 97% от общего. Также нужны бухгалтеры в сфере продаж (7%) и банковской сфере (3%).

Специалистам необходим опыт работы не менее года. Также они должны иметь высшее профессиональное образование, навыки делового общения и знание специальных программ.

В 93% вакансий работники требуются на полный рабочий день, в 7% — на сменный график.

При этом средняя зарплата, которую предлагают специалистам, составляет 40 тыс. рублей.

29 января руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала об отраслях в России с дефицитом кадров: это специалисты в сфере консультирования, сервисных работ, страхования, в продажах, строительстве, медицине, IT, а также в сфере рабочего и домашнего персонала.

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