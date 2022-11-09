В ульяновском парке Победы обустроят новый вход

В парке Победы в Ульяновске обустроят новый вход. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет ulpravda.ru.

Со стороны проспекта Нариманова установят арку, а площадь перед ней благоустроят. К центральной аллее будет проложен тротуар.

В ходе работ шесть елей будут пересажены на расстояние около 30–40 м. Также получено разрешение на санитарную обрезку ветвей двух берез на территории парка.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе Грязи (Липецкая область) завершили первый этап масштабного благоустройства сквера 50 лет Победы.