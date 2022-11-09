Астраханка незаконно обналичила маткапитал

Женщина незаконно обналичила материнский капитал в Астраханской области. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет «Астрахань 24» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По информации правоохранителей, подозреваемая знала, что выплаты можно направить только на определенные нужды. Тем не менее под предлогом мнимого улучшения жилищных условий она обналичила более 450 тыс. рублей.

СК возбудил уголовные дела в отношении самой женщины и двоих сотрудников кредитного потребительского кооператива по статье «Мошенничество при получении выплат».

Ведется следствие.

Ранее, 21 октября, кандидат юридических наук Виктория Шакина предупредила об ответственности, предусмотренной за популярные схемы мошенничества с маткапиталом. Специалист подчеркнула, что легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует.