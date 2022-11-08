Синоптики рассказали о погоде в Брянской области в среду

В среду, 9 ноября, в Брянской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В области не ожидается существенных осадков.

«Ночью воздух прогреется до +6 градусов, днем — до +10 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер прогнозируется юго-западный. Он будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал пик потепления в Москве в конце рабочей недели. Специалист отметил, что в столице температура воздуха к концу рабочей недели поднимется до +9…+10 градусов.