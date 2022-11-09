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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Так, в оборонном ведомстве отметили заслуги рядового Никиты Евдощенко, который в составе расчета зенитного ракетного комплекса осуществлял прикрытие важных объектов батальонной тактической группы от ударов с воздуха.

Несмотря на активный обстрел со стороны артиллерии противника, Евдощенко и его сослуживцы дали отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ), пытавшимся восстановить контроль над утраченными территориями. В ходе столкновения рядовой обнаружил ударный беспилотник иностранного производства и доложил о нем командиру расчета, после чего дрон был уничтожен. Таким образом, удалось защитить стратегические резервы ВС РФ.

Кроме того, в МО рассказали о достижениях старшего лейтенанта Станислава Дубинина. Под его руководством расчет боевой машины выполнял задачи по огневому поражению объектов украинских националистов на одном из тактических направлений.

Под непрекращающимся огнем противника российские служащие сумели подавить три взвода гаубиц ВСУ, а также ликвидировать порядка 30 боевиков. Нанесенный урон вынудил противника отойти вглубь эшелонированной обороны.

Также, по данным министерства, мужество на поле боя проявил гвардии лейтенант Исмаил Магомедов. Продвигаясь вместе с вверенным ему взводом вглубь обороны, он обнаружил вооруженное формирование противника, которое оперативно уничтожил. После этого лейтенант и его подчиненные укрепились в заданном районе для последующего наступления и освобождения оккупированного ВСУ населенного пункта.

Когда националисты атаковали взвод Магомедова, лейтенант оперативно увел своих людей из-под обстрела. В процессе служащий получил тяжелое осколочное ранение в левую руку, однако смог оказать себе первую помощь, после чего продолжил наступление.

За свои самоотверженные действия гвардии лейтенант Исмаил Магомедов награжден орденом Мужества.

Ранее, 8 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила вертолет Ми-24, принадлежащий воздушным силам Украины, над Херсонской областью. Помимо этого, за сутки были выведены из строя семь украинских беспилотников в разных областях.

В этот же день стало известно о безуспешной попытке ВСУ прорвать линию обороны на херсонском направлении. Как отметил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов, все атаки со стороны противника отбиваются усилиями российских военных.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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