Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины. Сообщения об этом появились вечером 8 ноября.

Тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской, а также Одесской и Николаевской областях.

Ранее в этот день воздушная тревога объявлялась в четырех регионах Украины: в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, сирена звучала на подконтрольных киевскому режиму территориях Луганской Народной Республики (ЛНР), а также в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса в феврале этого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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