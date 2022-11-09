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Названы опасные последствия стресса у мужчин

Врач-уролог Тыганов: мужчины переживают стресс тяжелее, чем женщины
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Фото: Global Look Press/kati
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Мужчины переживают стрессовые ситуации даже сложнее, чем женщины. Такие состояния чреваты целым рядом осложнений для мужского организма. Об этом 9 ноября «Известиям» рассказал врач-уролог «ИНВИТРО-Приволжье» Максим Тыганов.

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«Безусловно, стрессовые реакции оказывают негативное влияние на мужское здоровье. Женщины более эмоционально подвижны, а мужчины привыкли переживать трудности самостоятельно, «переваривая» ситуацию в одиночку, поэтому мужской стресс чаще перетекает в хроническую стадию и переживают они его в большей степени сложнее», — подчеркнул специалист.

По его словам, при стрессе возникает гормональный дисбаланс, у мужчин это проявляется выработкой адреналина и кортизола. Поначалу они помогают организму не сдаваться, однако если проблема, спровоцировавшая стресс, не решается так быстро, как хотелось бы, кортизол начинает со временем угнетать тестостерон, что отражается на синтезе спермы — сокращается количество жизнеспособных сперматозоидов.

Кроме того, стресс спазмирует кровеносные сосуды, тем самым ухудшается приток крови к половым органам и возникают проблемы с эректильной функцией. Получается, что к проблемам, спровоцировавшим стресс, добавляются новые мужские вопросы и вместе с ними новые психологические травмы и страхи, отметил Тыганов.

Он предупредил, что гормональный дисбаланс, то есть падение уровня тестостерона, провоцирует снижение либидо, преждевременную эякуляцию, онкозаболевания и другие состояния, негативно сказывающиеся на здоровье мужчины. Также стресс приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы — атеросклерозу, гипертонической болезни и другим.

При этом тестостерон отвечает не только за сексуальное влечение и половую функцию, но и за рост мышц и укрепление костных тканей, память и внимание. Мозг и мужская мочеполовая система тесно взаимосвязаны, поэтому игнорирование перемен в психоэмоциональном состоянии чревато многими проблемами.

«Повышенная раздражительность, избыточное потоотделение, утомляемость, снижение либидо, нарушение эректильной функции, преждевременная эякуляция, проблемы с мочеиспусканием, боли в области половых органов должны насторожить пациента. Если у мужчины имеются вышеуказанные симптомы, то следует обратиться к специалисту для назначения обследования», — указал уролог.

Как пояснил врач, универсального способа борьбы со стрессом нет, здесь всё индивидуально. Однако важно не замалчивать проблемы и обсуждать их с близкими людьми или специалистом. Также следует отказаться от алкоголя и кофе, от любых стимуляторов настроения и продуктов, влияющих на центральную нервную систему и работу мозга.

В то же время Тыганов предостерег россиян от самолечения и призвал при наличии симптомов обратиться к специалисту для постановки правильного диагноза и выбора тактики лечения.

В конце сентября врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как защитить мужчин от преждевременной смерти и инфаркта. По ее словам, в профилактике инфаркта и инсульта у мужчин может помочь семья. Так, женщины обычно более эмпатичные и внимательные к самочувствию, поэтому могут раньше заметить нездоровые сигналы у партнера или супруга. В частности, насторожить должны такие симптомы, как усталость, боли за грудиной, любые неврологические отклонения.

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