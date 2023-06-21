Курбан-байрам – 2023: начало и конец, когда в Москве время намаза, суть праздника у мусульман

В конце июня в 2023 году верующие отмечают самый значимый праздник исламской религии — Курбан-байрам. «Известия» напоминают дату и время, традиции и запреты.

Какого числа Курбан-байрам в 2023 году, история праздника

«Праздник жертвы», он же на арабском «Ид аль-Адха», в 2023 году выпадает на последние дни первого летнего месяца — с 28 по 30 июня включительно (среда–пятница).

Ежегодно даты меняются, поскольку зависят от окончания месяца Рамадана: в 2023 году — с 23 марта по 21 апреля.

На Курбан-байрам принято вспоминать о поступке пророка Ибрахима. Аллах назначил ему испытание — принести в жертву родного сына. Оба были готовы пройти испытание. В награду за преданность жизнь была сохранена, а в жертву отдали барана.

Время намаза на Курбан-байрам – 2023, город Москва

Мусульманский праздник начинается с Фаджра — утренней молитвы, в Москве и Московской области стартует с 6:30–7:00 утра.

Съезжаться к мечетям верующие начинают с глубокой ночи. Для их удобства при необходимости организуют дополнительные виды наземного транспорта и частично перекрывают автомобильное движение на улицах.

Больше всего мусульмане мечтают побывать и помолиться в главных мечетях Москвы, которые расположены по адресу:

Выползов пер., д. 7, станция метро «Проспект Мира»,

ул. Минская, д. 2Б, станция метро «Минская»,

Большая Татарская ул., д. 28, стр. 1. Станция метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская».

Как празднуют Курбан-байрам, что нельзя делать

После намаза, будучи одетыми в чистую и аккуратную одежду, мусульмане читают Коран, а затем приступают к жертвоприношению. В городах России оборудуются специальные площадки.

Для обряда выбирают здоровое и откормленное животное. Треть верующие оставляют себе — из него в том числе могут приготовить праздничные блюда. Часть непременно отдают нуждающимся и тем, кто не может себе позволить купить мясо.

В праздник Курбан-байрам запрещается ходить в грязных неопрятных вещах, пить алкоголь, совершать безнравственные поступки, жадничать.

В идеально убранном доме накрывают на стол, готовят самые вкусные блюда, в том числе шашлык, ребрышки, плов, бешбармак, лагман, многочисленные сладости.

Курбан-байрам — как поздравить мусульманина

Ислам распространен в России. Мусульмане массово населяют Чеченскую Республику, Татарстану, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Крым, проживают в столичном и других регионах.

Верующие с радостью принимают поздравления от православных христиан, католиков.

При встрече после утренней молитвы мусульманину можно сказать: «Ид Мубарак» или же «Благословенного праздника!». Подробнее — в материале «Известий».