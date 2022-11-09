Отвезти мотор

США 7 ноября провели пуск ракеты Antares с двумя российскими двигателями РД-181. Ракета вывела на траекторию полета к Международной космической станции грузовой корабль Cygnus.

В запасе у США осталось еще два РД-181, после чего им придется перейти на собственные двигатели от компании Firefly Aerospace. Однако их разработку завершат только в 2024 году. До этого Northrop Grumman (американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли, судостроении) для запуска «грузовиков» придется пользоваться ракетой Falcon 9 своего конкурента SpaceX.

Запас ракетных двигателей в США иссяк потому, что в марте «Роскосмос» в ответ на западные санкции отказался поставлять Америке 12 РД-181 для Antares. Этого хватило бы на шесть пусков. Также были приостановлены переговоры о начале поставок в Штаты модернизированных РД-181М, которые, согласно уточнению в постановлении правительства РФ, могли использоваться американской стороной только для запуска гражданских грузов.

Почему же возникло такое уточнение, ограничивающее американским партнерам спектр запускаемой полезной нагрузки? Ответ на вопрос дает статистика. Почти половина предыдущих пусков американских ракет с использованием российских двигателей выполнялись в интересах Пентагона.

Два из шести пусков ракеты Atlas-3 с российским РД-180 проводились с военными спутниками на борту. В 58 из 96 полетов ракеты Atlas-5 тоже с РД-180 пуски проводились с военными спутниками или с грузовым кораблем Cygnus, внутри которого для последующего выведения на целевую орбиту с борта МКС доставлялись военные аппараты.

Аналогичная ситуация сложилась с РД-181 для ракеты Antares. Всего проведено 12 полетов этой ракеты. Из них шесть пусков — с грузовыми кораблями Cygnus, на борту которых находились военные спутники для последующего выведения на целевую орбиту с борта МКС.

Среди запущенных с помощью наших двигателей американских военных спутников — аппараты для оптической, радиолокационной, радиотехнической и радиоэлектронной разведок, навигации, связи и ретрансляции. Информацию с них сейчас активно использует Украина в зоне специальной военной операции. Стоит вспомнить и про беспилотный крылатый аппарат X-37B, который неоднократно выводили на орбиту ракетами с российскими двигателями для выполнения секретных задач.

То есть опасения российской стороны полностью обоснованы.

Между тем некоторое время назад в соцсетях появилась информация, что переговоры о поставках российских ракетных двигателей в США вновь возобновлены. Только вот будут ли американские партнеры учитывать интересы России и не использовать купленные двигатели для запуска своих военных спутников?

Почему США так приглянулись наши ракетные двигатели? Они дешевы, эффективны, их серийное производство и поставки отлажены, а сами двигатели, если говорить об РД-180, надежны настолько, что даже аттестованы в США для пилотируемых полетов.

При этом, напомню, со стороны Вашингтона сохраняется запрет на поставку из США в Россию микроэлектроники космического назначения, которая требуется для производства так необходимых нашей армии и экономике отечественных спутников связи, аппаратов дистанционного зондирования Земли и так далее. К тому же не отменен вступающий в силу с 1 января 2023 года запрет на использование российских ракет для запуска космических аппаратов третьих стран, в спутниках которых содержатся какие-либо американские компоненты или спутниковые услуги, которые будут поставляться разбросанным по всему миру американским военным. А тем нужны и связь, и спутниковые снимки, и данные о погоде. То есть, соглашаясь на использование российских ракет, заказчик запуска сразу же лишается одного из крупнейших потенциальных заказчиков своих услуг.

Скорее всего, Россия будет готова возобновить торговлю с США двигателями РД-180, поскольку это выгодный для нас контракт. Американцы с большой вероятностью тоже согласятся на возобновление сделок. За небольшую для них сумму Штаты получают самые передовые двигатели для своих ракет и освобождают американские для других, в том числе военных, пусков.

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