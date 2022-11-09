В МИЦ «Известия» эксперты по ОМС отвечают на вопросы пациентов. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 9 ноября, проходит прямая линия на тему: «Защита прав застрахованных по ОМС. Ответы на самые актуальные вопросы пациентов».

С какими сложностями и проблемами приходится разбираться сегодня страховщикам и другим участникам системы защиты прав пациентов? Какие виды медпомощи пациент может получить по полису ОМС бесплатно и как этот перечень расширяется со временем? Эти и другие важные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи в поликлиниках и больницах, обсудим вместе с ведущими экспертами по ОМС.

Участники:

Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков;

Инга Цветцих, заместитель начальника Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

Татьяна Тулякова, исполнительный директор по защите прав застрахованных СК «Согаз-Мед»;

Сергей Плехов, эксперт рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков, заместитель генерального директора СК «Согаз-Мед»;

Алексей Старченко, председатель рабочей группы по методологии экспертизы качества медицинской помощи в системе ОМС Всероссийского союза страховщиков, советник генерального директора СК «Капитал МС»;

Сергей Шкитин, эксперт рабочей группы по методологии экспертизы качества медицинской помощи в системе ОМС Всероссийского союза страховщиков, заместитель медицинского директора СК «АльфаСтрахование-ОМС»;

Михаил Пушков, эксперт рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков, советник генерального директора СК «Капитал-МС»;

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Любой пациент может задать вопрос экспертам. Вопросы принимаются на почту press-center@iz.ru.