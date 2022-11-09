«Тинькофф» учредил собственную премию для онлайн-предпринимателей

«Тинькофф» учредил новую ежегодную премию для предпринимателей и игроков рынка электронной коммерции — Tinkoff eCommerce Awards. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«В этом году первую премию мы решили назвать «Герои маркетплейсов», — рассказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов, отметив, что данный рынок является самым быстрорастущим сегментом электронной коммерции. В «Тинькофф» уточнили, что награду получат селлеры, которые занимаются онлайн-продажами на маркетплейсах, «за самые яркие, смелые и впечатляющие проекты».

Заявки на участие принимаются до 23 ноября. Конкурс проводится в пяти номинациях: «Открытие года» — за впечатляющий старт в онлайн-продажах; «Производитель года» — за успешные продажи продукции собственного производства на маркетплейсах; «Мультиселлер» — за виртуозное управление продажами на нескольких онлайн-площадках; «Предложение года» — за успешное продвижение широкого ассортиментного ряда на маркетплейсах; «Восходящая звезда» — за вдохновляющие успехи в онлайн-продажах, достигнутые в короткие сроки.

Победителей выберет экспертное жюри, в которое войдут ключевые игроки отрасли: представители крупнейших торговых площадок, руководители главных отраслевых ассоциаций, а также бизнесмены, добившиеся успехов в онлайн-продажах. В качестве награды предусмотрена, в частности, финансовая поддержка в размере 200 тыс. рублей на развитие бизнеса от Tinkoff eCommerce.

Церемония награждения пройдет 1 декабря в рамках конференции Tinkoff eCommerce, в которой примут участие несколько тысяч предпринимателей.

В «Тинькофф» надеются, что эта премия «станет «Оскаром» в сфере электронной коммерции России».

По данным исследования Tinkoff eCommerce, за год количество продавцов на маркетплейсах увеличилось в три раза. При этом у 80% селлеров не было опыта в сфере торговли до выхода на маркетплейсы, а для 72% предпринимателей открытие магазина на таких площадках стало первой попыткой попробовать свои силы в онлайн-продажах.