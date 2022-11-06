Бивол выразил уверенность в способности боксировать лучше

Российский боксер Дмитрий Бивол после поединка с мексиканским соперником Хильберто Рамиресом указал, что, несмотря на победу, он способен боксировать лучше.

«Он здорово бил по корпусу. Я эти удары чувствовал, но не так, чтобы очень серьезно. Я доказал себе, что могу боксировать на мировом уровне. Я доказал себе, что являюсь большим чемпионом», — поделился российский спортсмен в воскресенье, 6 ноября.

Дмитрий Бивол одержал победу над Хильберто Рамиресом и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории ранее этим же днем, 6 ноября. Судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111 за 12 раундов поединка.

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