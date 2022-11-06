Украинские боевики выпустили ночью три ракеты HIMARS по Алчевску в ЛНР

Населенный пункт Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 01:35 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Глава администрации города Алчевск Альберт Апшев 31 октября сообщал об обстреле со стороны вооруженных формирований Украины. По его словам, обстрелы разрушили гостиницу «Металлург» — полностью гражданскую инфраструктуру.

24 октября ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в ЛНР, вследствие чего было разрушено здание железнодорожного вокзала.

Вооруженные силы Украины с 17 февраля выпустили в направлении ЛНР более 10 тыс. боеприпасов, включая 335 ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 29 сентября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

26 октября, помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что в районе Кременной и Сватова идут самые тяжелые бои с ВСУ.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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