На Украине сообщили о воздушной тревоге в нескольких регионах
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу», — сказано в сообщении.
Как уточняется, сирены прозвучали в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Днем ранее также сообщалось, что по всей Украине объявлена воздушная тревога. Информацию подтверждали администрации каждого из регионов Украины и городские власти Киева.
2 ноября воздушная тревога была объявлена в 10 областях Украины. В частности, сирена звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Тогда же сообщалось о воздушной тревоге в Одессе.
Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент России Владимир Путин указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Аналогичное заявление российский лидер сделал в отношении теракта киевских властей против кораблей в Севастополе.
Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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