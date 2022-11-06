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Россия планирует заняться модернизацией крупного завода в Ираке
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Россия планирует заняться модернизацией крупного завода в Ираке

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Фото: Global Look Press/dpa/Ameer Al-Mohammedawi
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Россия приступила к реализации проекта по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в иракском городе Эр-Рамади. Об этом сообщил экономический советник посольства РФ в республике Илья Лобов в субботу, 5 ноября.

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«Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Лобов добавил, что иракская сторона рассчитывает, что запуск завода даст более тысячи рабочих мест для населения.

«Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа в составе 20 узких специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступит к предметному изучению производственной площадки», — резюмировал он.

В сентябре директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии. Он подчеркнул, что к рассмотрению вопроса реализации крупных совместных проектов можно будет вернуться по ходу наращивания сотрудничества в сфере неэнергетического применения ядерной энергии.

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