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Байден обозвал идиотами протестующих с плакатами против социализма

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Американский президент Джо Байден назвал протестующих с плакатами, осуждающими социализм, идиотами и предупредил, что республиканцы попытаются сократить социальное обеспечение и медицинскую помощь, если они получат контроль над конгрессом на промежуточных выборах, пишет Bloomberg 5 ноября.

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Байден сослался на плакаты, в том числе с надписью «Социализм — отстой», которыми размахивала группа протестующих около места проведения его агитвыступления в субботу утром в Джолиете, штат Иллинойс.

«А что, мне нравятся те плакаты, что я видел, когда пришел: социализм... Дайте же мне передохнуть. Какие идиоты! Никто никогда не сомневается, что я имею в виду то, что говорю. Иногда, конечно, я говорю всё, что имею в виду», — высказался американский лидер.

Десятки протестующих 5 ноября утром выстроились вдоль дороги, ведущей к начальной школе, где выступал Байден. Другая табличка на их плакате гласила «Где Нэнси?» — намекая на слова напавшего на мужа спикера Нэнси Пелоси в их доме в Сан-Франциско.

Байден раскритиковал предложения республиканцев, которые, по его словам, разрушат систему социального обеспечения и медпомощи, и отчитал их за угрозу использовать лимит госдолга США в качестве рычага для сокращения пособий. Он призвал присутствующих проголосовать и призвать других сделать то же самое.

«Прямо сейчас у нас есть еще три дня. Еще три дня. Если вы еще не проголосовали, а очень многие из вас проголосовали, обязательно проголосуйте. Если вы проголосовали, идите и постучите в дверь своего соседа. Ведите их на выборы», — сказал он.

Политический вектор в США поменяется, если на выборах в конгресс 8 ноября победят республиканцы, заявил «Известиям» 3 ноября бывший сенатор от республиканской партии США Брюс Маркс. Он также напомнил, что при победе республиканцев может начаться расследование в отношении действующего американского лидера и его сына.

Надежды демократов сохранить за собой палату представителей и получить место в сенате тают на глазах, так что партийные лидеры задумываются о том, что отстранение президента Байдена от участия в предвыборной кампании скорее пойдет на пользу некоторым кандидатам. Об этом написала Андреа Видбург в статье для American Thinker 2 ноября.

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