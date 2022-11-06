Пловчиха из США установила новый мировой рекорд на 800 м вольным стилем
Пловчиха Кэти Ледеки из США установила новый мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде в ходе третьего этапа Кубка мира в Индианаполисе (США). Об этом 6 ноября сообщило агентство Reuters.
В финальном заплыве семикратная олимпийская чемпионка показала на дистанции 800 м время 7 минут 57,42 секунды. Таким образом она побила рекорд, установленный испанской пловчихой Миреей Бельмонте в 2013 году.
По данным Reuters, Ледеки лидировала с самого начала заплыва.
Ровно неделю назад, 29 октября, Ледеки заняла второе место на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 400 м в Торонто. Победительницей стала 16-летняя канадская пловчиха Саммер Макинтош, которая установила мировой рекорд, проплыв дистанцию за 3 минуты 52,80 секунды.
Ранее в июне итальянский пловец Томас Чеккон установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине. В финальном заплыве, прошедшем 20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 21-летний спортсмен одержал победу с результатом 51,60 секунды.
Итальянец превысил на 0,25 секунды предыдущее высшее достижение, принадлежавшее американцу Райану Мерфи.