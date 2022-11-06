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Пловчиха из США установила новый мировой рекорд на 800 м вольным стилем

Пловчиха из США установила новый мировой рекорд на 800 м вольным стилем

Американская пловчиха Кэти Ледеки установила новый мировой рекорд на дистанции 800 м на короткой воде вольным стилем
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифули
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Пловчиха Кэти Ледеки из США установила новый мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде в ходе третьего этапа Кубка мира в Индианаполисе (США). Об этом 6 ноября сообщило агентство Reuters.

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В финальном заплыве семикратная олимпийская чемпионка показала на дистанции 800 м время 7 минут 57,42 секунды. Таким образом она побила рекорд, установленный испанской пловчихой Миреей Бельмонте в 2013 году.

По данным Reuters, Ледеки лидировала с самого начала заплыва.

Ровно неделю назад, 29 октября, Ледеки заняла второе место на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 400 м в Торонто. Победительницей стала 16-летняя канадская пловчиха Саммер Макинтош, которая установила мировой рекорд, проплыв дистанцию за 3 минуты 52,80 секунды.

Ранее в июне итальянский пловец Томас Чеккон установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине. В финальном заплыве, прошедшем 20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 21-летний спортсмен одержал победу с результатом 51,60 секунды.

Итальянец превысил на 0,25 секунды предыдущее высшее достижение, принадлежавшее американцу Райану Мерфи.

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